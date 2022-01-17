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Власти Канады призвали граждан не ездить на Украину из-за «российской агрессии»

Власти Канады призвали граждан не ездить на Украину из-за «российской агрессии»

Власти Канады выпустили рекомендацию для граждан страны отложить несрочные поездки на Украину из-за напряженной ситуации на российско-украинской границе.

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