Четыре дня ударов по Киеву: Теперь горят "уважаемые партнёры" с Запада

"Уважаемые партнёры" – западные компании теперь горят в Киеве. Удары продолжаются четыре дня.После ТЭЦ, складов маркетплейсов и военных складов в Киеве и его окрестностях русские дроны взялись за "уважаемых партнёров" Украины.