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Царьград

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Четыре дня ударов по Киеву: Теперь горят "уважаемые партнёры" с Запада

Четыре дня ударов по Киеву: Теперь горят "уважаемые партнёры" с Запада

"Уважаемые партнёры" – западные компании теперь горят в Киеве. Удары продолжаются четыре дня.После ТЭЦ, складов маркетплейсов и военных складов в Киеве и его окрестностях русские дроны взялись за "уважаемых партнёров" Украины.

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