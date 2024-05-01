Стримерша из Краснодара открыто оскорбляет Россию, ДНР и героев СВО

Разве кто-то не знает, что Россия освобождает свои новые регионы, люди в которых громко и чётко попросили нашу страну принять их под своё крыло, освобождает когда-то бывшую братскую республику от необандеровщины? Да все знают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Предстоящие две недели станут самыми важными для России за последние двадцать лет
- Генсек НАТО Столтенберг: Путин пригнал наши «Леопарды» на Поклонную гору. Это не по правилам, пусть отменит свой приказ
- Место под парковку облюбовал некий Мирпочаев Акмалжон Насимжонович, который поставил свое ведро прямо на месте, где истекал кр*вью погибший от рук Шахина Аббасова, байкер Кирилл Ковалев
Свежие комментарии