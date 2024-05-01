ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Стримерша из Краснодара открыто оскорбляет Россию, ДНР и героев СВО

Стримерша из Краснодара открыто оскорбляет Россию, ДНР и героев СВО

Разве кто-то не знает, что Россия освобождает свои новые регионы, люди в которых громко и чётко попросили нашу страну принять их под своё крыло, освобождает когда-то бывшую братскую республику от необандеровщины? Да все знают.

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Комментарии
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Владимир Фоминых
Байстрыкину нужно дать статью почитать возможно после этого она года на 3-5 без интернета останется....
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3 час.
Eduard
Вот почему такие идиоты как она про Майдан-переворот не говорят,Одессу,про боинг?Только Я и пишу!
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3 час.
Надежда
Гнать мерзавку вон из России!((😡
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2 час.

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