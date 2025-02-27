Набиуллина заявила об ожидании роста ипотечного кредитования на 5% в 2025 году

Центробанк (ЦБ) России ожидает, что в 2025 году ипотечное кредитование вырастет на 5%. Об этом 27 февраля заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в рамках ежегодной встречи с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.
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