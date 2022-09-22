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МЧС предупредило ямальцев о сильном ветре

МЧС предупредило ямальцев о сильном ветре

По данным синоптиков, на Ямале сегодня, 22 сентября, прогнозируется ухудшение погодных условий. В Приуральском, Шурышкарском, Ямальском, Тазовском, Надымском, Пуровском районах ожидаются дождь, мокрый снег, порывы ветра до 23 метров в секунду.

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