МЧС предупредило ямальцев о сильном ветре

По данным синоптиков, на Ямале сегодня, 22 сентября, прогнозируется ухудшение погодных условий. В Приуральском, Шурышкарском, Ямальском, Тазовском, Надымском, Пуровском районах ожидаются дождь, мокрый снег, порывы ветра до 23 метров в секунду.