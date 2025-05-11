Талпан кадалса нишләргә?

2025 ел язы иртә башланды һәм шуның аркасында талпаннар да иртә чыкты. Талплан кадалса нишләргә һәм моның куркынычыннан ничек сакланырга? Бу хакта Сквандинавия сәламәтлек үзәге терапевты Ольга Чистик «Газета.
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