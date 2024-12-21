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«Потрясающий сэйв – в стиле Гашека. Это неописуемо». Врана о спасении вратаря «Вашингтона» Линдгрена в матче с «Каролиной»

«Вашингтон» обыграл «Харрикейнс» (3:1) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ.  Во втором периоде вратарь «Вашингтона» поймал шайбу после броска форварда Тайсона Джоста, упав на лед и высоко подняв щиток.

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