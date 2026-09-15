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Бут предупредил о скачке цен на топливо в США из-за "адских санкций"

Бут предупредил о скачке цен на топливо в США из-за "адских санкций"

www.globallookpress.com/Weston Hancock/Keystone Press Agency Принятие США очередного пакета антироссийских ограничений приведет к усугублению экономического кризиса и резкому подорожанию топлива для американских граждан, заявил ТАСС член высшего совета ЛДПР Виктор Бут 15 сентября.

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