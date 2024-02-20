Российский дипломат раскрыл, где Европа проиграла России

Европа будет пытаться вооружаться, хотя Россия ушла далеко вперед в военном плане, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире канала «Россия 24».
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