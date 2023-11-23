Жилкомсервис Калининского района победил в городском конкурсе энергосбережения

Также жюри высоко оценило игру методистов детсада № 31. Победителями конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в Петербурге стали «Жилкомсервис № 2 Калининского района» и Центральная библиотечная система Приморского района.
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