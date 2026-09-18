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Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит впервые за долгое время появилась на публике

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит впервые за долгое время появилась на публике

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит впервые за долгое время появилась на публике. 29-летняя Стелла поддержала 66-летнего отца на премьере его нового фильма "В безвыходном положении", которая состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто (TIFF-2026).

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