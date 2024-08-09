Выставка у городского фонтана

Когда и сколько первопроходцев высадились в далёком прошлом, откуда возили хлеб, как жили первые ноябряне и кто был доставлен на вертолёте на открытие станции «Ноябрьская»? Ответы на эти вопросы можно найти на выставке, которая открылась у городского фонтана.
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