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Царьград

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Мамеев лидирует на довыборах в Заксобрание Владимирской области

Мамеев лидирует на довыборах в Заксобрание Владимирской области

Сергей Мамеев лидирует на дополнительных выборах в Законодательное Собрание Владимирской области по округу № 24 с 64,48% голосов при явке 51,97%.

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