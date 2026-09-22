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Психолог Безумнова рекомендовала приходить на родительские собрания без ожидания плохих новостей

Психолог Безумнова рекомендовала приходить на родительские собрания без ожидания плохих новостей

С началом учебного года родителей все чаще приглашают в школу на собрания. Семейный психолог Екатерина Безумнова рассказала Life.

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