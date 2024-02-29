Добрый Мир
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Добрый Мир

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Заявление Путина вызывало восторг в Турции

Заявление Путина вызывало восторг в Турции

flickr.com  Вчера 1,5K прочитали Экономический обозреватель Aydinlik Серхат Латифоглу отметил, что заявление президента Владимира Путина о сотрудничестве в области энергетики с Анкарой имеет огромное значение для российско-турецких отношений.

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Комментарии
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Лев Добрый
Да, ну султан не всегда ведёт себя по-дружески, Россия вложила в экономику Турцию огромные суммы, как партнёру, а у партнёра, частенько, появляются кроличьи уши!🤠😱😛👈
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