Потолок рухнул в кинотеатре Екатеринбурга во время сеанса

Прошедшие в Екатеринбурге ливни и штормовой ветер стали причиной множества неудобств: улицы и дороги оказались затоплены, светофоры вышли из строя, а в одном из кинотеатров во время сеанса на зрителей с потолка обрушились потоки воды.