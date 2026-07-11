Потолок рухнул в кинотеатре Екатеринбурга во время сеанса

Прошедшие в Екатеринбурге ливни и штормовой ветер стали причиной множества неудобств: улицы и дороги оказались затоплены, светофоры вышли из строя, а в одном из кинотеатров во время сеанса на зрителей с потолка обрушились потоки воды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии