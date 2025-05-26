Юрист Суксеви: Bangkok Bank провел массовую ревизию счетов иностранных граждан

Один из крупнейших банков Таиланда, Bangkok Bank Public Company Limited, занялся массовой ревизией счетов иностранцев из-за вскрывшейся крупной аферы в одном из отделений банка в курортном городе Паттайя.
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