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Юрист Суксеви: Bangkok Bank провел массовую ревизию счетов иностранных граждан

Юрист Суксеви: Bangkok Bank провел массовую ревизию счетов иностранных граждан

Один из крупнейших банков Таиланда, Bangkok Bank Public Company Limited, занялся массовой ревизией счетов иностранцев из-за вскрывшейся крупной аферы в одном из отделений банка в курортном городе Паттайя.

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