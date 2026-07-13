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Али Абдель-Азиз намекнул на большой анонс: «Следующий бой чемпиона будет против кого-то, с кем он никогда не дрался»

Менеджер Али Абдель-Азиз намекнул, что один из его чемпионов скоро проведет бой. «Следующий бой чемпиона будет против кого-то, с кем он никогда раньше не дрался.

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