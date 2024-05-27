«Трагическая ошибка»: Нетаньяху признал гибель палестинцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что была допущена «трагическая ошибка» после того, как в результате израильского удара по городу Рафах на юге сектора Газа был подожжен палаточный лагерь, в котором проживали перемещенные палестинцы.
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