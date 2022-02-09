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Бывший премьер-министр Франции: Макрон рискует, идя на диалог с Москвой

Президент Франции Эммануэль Макрон рискует, стремясь наладить диалог с Москвой по ситуации с Украиной в условиях предвыборной гонки, заявил мэр города Гавра и бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп, 9 февраля в эфире телеканала France 5.

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