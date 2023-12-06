ВСУ второй день подряд выпустили по Белгородской области около 70 снарядов

Белгородская область вновь подверглась массированному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, украинские военные второй день подряд выпустили по ней около 70 снарядов.
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