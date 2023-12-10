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Рискуют потерять все. В WhatsApp сделали заявление, которое коснется всех россиян

Рискуют потерять все. В WhatsApp сделали заявление, которое коснется всех россиян

Россиян, пользующихся WhatsApp, предупредили в новых ограничениях, сообщает PRIMPRESS. У пользователей Android-устройств в отличии от пользователей iCloud есть возможность хранения резервных копий чатов WhatsApp: и это не зависит от наличия свободного места на Google Диске.

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