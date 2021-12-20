Мнительность: что это такое и как от нее избавиться?

Со стороны может показаться, что мнительность сродни поиску черной кошки в темной комнате. Но только не в случае, когда дело касается вас самих! Здесь вы уверены — у всех ваших страхов под собой есть реальная основа! Каждый человек чего-то опасается: один переживает за его здоровье, другой — за здоровье близких, третий волнуется, что его квартиру ограбят, четвертая — что ее разлюбит и бросит муж, а пятый боится потерять работу и деньги… Интересно, разве не лишены основания подобные страхи? Разве не страдают люди от болезней? Разве полицейская статистика не вселяет в каждого тревогу? Разве не растет в мире число разводов и уровень безработицы? Все это так, увы.