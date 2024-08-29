В Канаде пастор стал уголовником из-за протеста против «часа трансвеститов»

Виновным в преступных действиях угрожающего характера за протест против «времени историй трансвеститов» для детей, которое в начале этого года проводилось в городской библиотеке, признала канадского пастора Дерека Реймера судья в Калгари Карен Молл, сообщил 28 августа сайт The Post Millenial.