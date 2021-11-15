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Платошкин о том, зачем нужна Госдума в 2021 году

Платошкин о том, зачем нужна Госдума в 2021 году

автор - Сторонник Платошкина По итогам последних выборов гражданская  жена Николая Платошкина Анжелика Глазкова стала депутатом Госдумы.

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Комментарии
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Алексей Смирнов
Михаил Хохлов
Если бы к власти пришла "оппозиция" , мы бы вернулись в 90-е.
С чего такие необоснованные выводы?
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1
2 час.
Олег Самойлов
Алексей Белоусов
Словом - да здравствует КПСС, нет - КПРФ, а впрочем, какая разница? Раньше принимали законы, голосовали не так? Нет, раньше еще были "продолжительные, переходящие в овации, аплодисменты". Овации Платошкину и его супруге!!!
Главное со смеху не уссаться!
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2 час.
Олег Самойлов
Вот ведь как интересно-то! "...в то же время отклонены все предложения КПРФ, которые были направлены на то, чтобы повысить уровень жизни граждан (увеличение прожиточного минимума, возврат к прежнему пенсионному возрасту)..."  А ПОЧЕМУ их должны принять?  Там что-то умное написано? Может быть обосновано и доказательно? НЕТ! Сплошной популизм!  Увеличение прожиточного минимума - дельное предложение, на первыйвзгяд, а на деле? А на деле ДИКИЙ всплеск инфляции! Денег больше, покупок больше - появляется дефицит! Цены растут! Ой!, а что там про возврат к предыдущему пенсионному возрасту? Народу, естественно пох, что и как, главное на пенсию поскорее. Да запросто! Вот только КТО пенсионеров этих кормить будет? Иль граждане камунизды и их собутыльники этим делом займутся САМИ? Наверное, забыли сии товариСТЧИ о том, что в  России пенсионерв кормят РАБОТАЮЩИЕ! И не просто работающие, а производящие реализуемый продукт!  А вот с этими гражданами в России   уже какая-то есть наряженка! Но поорать можно! Авось еще голосов наберем
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1 час.

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