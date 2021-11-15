Платошкин о том, зачем нужна Госдума в 2021 году

Олег Самойлов

Вот ведь как интересно-то! "...в то же время отклонены все предложения КПРФ, которые были направлены на то, чтобы повысить уровень жизни граждан (увеличение прожиточного минимума, возврат к прежнему пенсионному возрасту)..." А ПОЧЕМУ их должны принять? Там что-то умное написано? Может быть обосновано и доказательно? НЕТ! Сплошной популизм! Увеличение прожиточного минимума - дельное предложение, на первыйвзгяд, а на деле? А на деле ДИКИЙ всплеск инфляции! Денег больше, покупок больше - появляется дефицит! Цены растут! Ой!, а что там про возврат к предыдущему пенсионному возрасту? Народу, естественно пох, что и как, главное на пенсию поскорее. Да запросто! Вот только КТО пенсионеров этих кормить будет? Иль граждане камунизды и их собутыльники этим делом займутся САМИ? Наверное, забыли сии товариСТЧИ о том, что в России пенсионерв кормят РАБОТАЮЩИЕ! И не просто работающие, а производящие реализуемый продукт! А вот с этими гражданами в России уже какая-то есть наряженка! Но поорать можно! Авось еще голосов наберем