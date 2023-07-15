ФСБ предотвратила убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, которые готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).
ФСБ предотвратила покушение на Симоньян и Собчак
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Кому нужна эта Собчак, это же первый враг России, подстрекатель и предатель первой гильдии!
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1 час.
Валентин Воробьев
Собчачка На Россию гадит, на правительство, имеет связь с Навальным, а Россия её спасай и защищай, суку!
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1 час.
Taurus Zmei
"В ходе следственных действий у задержанных изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацисткой символикой, нацистскую литературу, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения." странно, специально для служб приготовили, или автор нафантазировал
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33 мин.
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