ФСБ предотвратила покушение на Симоньян и Собчак

ВД Вовладар Даров Кому нужна эта Собчак, это же первый враг России, подстрекатель и предатель первой гильдии!

Валентин Воробьев Собчачка На Россию гадит, на правительство, имеет связь с Навальным, а Россия её спасай и защищай, суку!