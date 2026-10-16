Вашингтон все больше и больше понимает, что санкции вредят самим США. Такое мнение высказал в кулуарах Российской энергетической недели спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.