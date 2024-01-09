Актер телесериала «Фауда» Идан Амеди получил ранение в секторе Газа

Израильский актер и певец Идан Амеди, известный по роли в сериале Netflix «Фауда», получил серьезное ранение во время боевых действий в качестве резервиста Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в центральной части сектора Газа.
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