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Актер телесериала «Фауда» Идан Амеди получил ранение в секторе Газа

Актер телесериала «Фауда» Идан Амеди получил ранение в секторе Газа

Израильский актер и певец Идан Амеди, известный по роли в сериале Netflix «Фауда», получил серьезное ранение во время боевых действий в качестве резервиста Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в центральной части сектора Газа.

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