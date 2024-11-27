Удары по России: как НАТО планирует усилить сдерживание Москвы

МОСКВА, 27 ноября, ФедералПресс. Парламентская ассамблея НАТО призвала страны – участниц альянса выработать единый стратегический подход к России, направленный на сдерживание ее действий, включая возможные ядерные меры.
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