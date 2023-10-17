Как сотрудники ДПС ловят пьяных в Барнауле и разруливают заторы на магистралях

Корреспондент amic.ru выяснила, как инспекторы вычисляют пьяных, регулируют движение и что известно о водителе, который насмерть сбил ребенка в Борзовой Заимке Множество аварий, максимальные пробки и пьяные водители за рулем.
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