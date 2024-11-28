Сергунина рассказала о новом сезоне фестиваля "Московское чаепитие"

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Новый сезон фестиваля "Московское чаепитие" начнется в столице 1 декабря. До конца зимы в разных районах города пройдет больше 340 событий: чайные дегустации, спектакли на льду, музыкальные и театрализованные интерактивы.
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