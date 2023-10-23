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В Самаре роспотребнадзор призывает не покупать в магазинах призрачный сыр

В Самаре роспотребнадзор призывает не покупать в магазинах призрачный сыр

Санитарные врачи рассказали, как опознать фальсификат.Роспотребнадзор обращает внимание на возможную появление фальшивого сыра «Российский» на прилавках магазинов, произведенного на несуществующем предприятии.

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