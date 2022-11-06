Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Спортдиректор «Барсы» о зимнем трансферном окне: «Обсудим, какие позиции нужно усилить»

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройфф сказал, что клуб может усилиться зимой. – Подпишет ли «Барселона» центрального защитника зимой после ухода Пике? – Наша работа – всегда быть готовыми к неожиданностям, но нужно сохранять спокойствие.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх