Спортдиректор «Барсы» о зимнем трансферном окне: «Обсудим, какие позиции нужно усилить»

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройфф сказал, что клуб может усилиться зимой. – Подпишет ли «Барселона» центрального защитника зимой после ухода Пике? – Наша работа – всегда быть готовыми к неожиданностям, но нужно сохранять спокойствие.