Дожила до 103 лет: Секрет долголетия мамы Ирины Алфёровой – это надо знать каждому

Ушла из жизни Ксения Архиповна Алфёрова – мать народной артистки России Ирины Алфёровой. Женщина, пережившая Великую Отечественную войну, несколько эпох и воспитавшая одну из самых ярких актрис советского и русского кино, ушла тихо и достойно.