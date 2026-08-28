Дожила до 103 лет: Секрет долголетия мамы Ирины Алфёровой – это надо знать каждому

Ушла из жизни Ксения Архиповна Алфёрова – мать народной артистки России Ирины Алфёровой. Женщина, пережившая Великую Отечественную войну, несколько эпох и воспитавшая одну из самых ярких актрис советского и русского кино, ушла тихо и достойно.
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