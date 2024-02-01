В Минцифре проведут расследование из-за массового сбоя Интернета в России

Результаты будут опубликованы после его завершения. Министр цифрового развития России Максут Шадаев в кулуарах форума Digital Almaty 2024 заявил о том, что ведомство проводит расследование после массового сбоя Интернета в России.
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