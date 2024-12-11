На Западе назвали возможный исход потери российских баз в Сирии

Bloomberg: потеря базы Хмеймим поставит под угрозу операции России в Африке Возможная потеря российской военной авиабазы Хмеймим в Сирии, которая может случиться в случае неудачных переговоров с новыми сирийскими властями, поставит под угрозу военные и логистические операции России в Африке.