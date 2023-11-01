Небензя: у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей державы

РИАМО - 2 ноя. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что у Тель-Авива нет права на самооборону как у оккупирующей державы, это подтверждено заключением международного суда организации в 2004 году.
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