В России изменятся права отзыва сотрудников из отпуска

С 1 сентября в России изменятся правила отзыва сотрудников из отпуска. Как сообщает ТАСС, об этом рассказала Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.
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