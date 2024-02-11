Нижегородский фонд ОМС направил более 320 млн рублей на повышение квалификации врачей и приобретение медоборудования в 2023 году

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области направил более 320 млн рублей на повышение квалификации медицинских работников и приобретение специализированного оборудования в 2023 году.
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