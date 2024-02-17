Ох, уж этот Карлсон. ну и натворил же дел. И я не только про его скандальное интервью, взятое у нашего Президента Владимира Владимировича Путина.
Такер открыл ящик Пандоры. Ждём наплыва мигрантов из Европы и США
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Игорь Костоглод
У себя всё загадили, теперь у нас всё засрут и заблюют.
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3 час.
ТН
Татьяна Недогреева
Нельзя доверять тем, кто тебе льстит. Как льстили Горбачеву, Ельцину, а они,дурачки, клюв раскрыли и СССР потеряли. Никуму не верь, надейся на себя.
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3 час.
Ирина52
Обратите внимание: они хотят приехать не в Россию, а в Москву и Питер. Для живущих в России 9481 рубль - это пол зарплаты или пенсии на МЕСЯЦ. Цены надо соизмерять с доходами и остальными расходами. Это в крупных городах доходы выше, а цены те же. Из всего, что сказано в статье, правда только про метро, но это - заслуга еще СССР, когда метро строилось как ДВОРЕЦ для народа, а не как "подземка для нищих"...
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3 час.
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