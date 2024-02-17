Такер открыл ящик Пандоры. Ждём наплыва мигрантов из Европы и США

Ирина52

Обратите внимание: они хотят приехать не в Россию, а в Москву и Питер. Для живущих в России 9481 рубль - это пол зарплаты или пенсии на МЕСЯЦ. Цены надо соизмерять с доходами и остальными расходами. Это в крупных городах доходы выше, а цены те же. Из всего, что сказано в статье, правда только про метро, но это - заслуга еще СССР, когда метро строилось как ДВОРЕЦ для народа, а не как "подземка для нищих"...