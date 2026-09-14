Православный Новый год 14 сентября и традиции Семёнова дня с запретами

Православный Новый год 14 сентября встречают молитвами у пяти икон Богородицы. Узнайте, что строго запрещено в Семёнов день, чтобы не накликать беду на весь год.
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