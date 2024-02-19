Из ЗАГСа в поликлинику: молодым семьям Архангельской области дарят сертификаты на обследование

В Поморье молодым семьям вручают сетификаты для проверки репродуктивного здоровьяМолодым семьям Поморья, которые регистрируют брак в Архангельске и Северодвинске вручают "Сертификат молодоженов" для бесплатного обследования.
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