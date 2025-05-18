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СССР-Россия

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Кремль ссылается на войны прошлого, угрожая надолго затянуть украинский конфликт

Кремль ссылается на войны прошлого, угрожая надолго затянуть украинский конфликт

  Переговоры завершились полным провалом для Украины, пишет британское издание The Guardian. Послание России очевидно: сдавайтесь сейчас, или мы вернемся за большими территориями позже.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Вот зачем Мединскому делать такие заявления, ведь Красная Армия всех сильней и непобедима, поэтому надо вести не длительную СВО, а срочно освободить всю территорию страны 404, уничтожить всю нацистско-бандеровскую нечисть и будет мир на территории всей Европы. Тогда ни одна гейропейская страна даже в мыслях перестанет угрожать или нападать на РОССИЮ и ПОБЕДА будет за нами....
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11 час.
vb
valeri bolgov
Автор из укронацистов. Потому ему кажется, что Мединский выдумал эту цитату.
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8 час.
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