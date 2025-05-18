Переговоры завершились полным провалом для Украины, пишет британское издание The Guardian. Послание России очевидно: сдавайтесь сейчас, или мы вернемся за большими территориями позже.
Кремль ссылается на войны прошлого, угрожая надолго затянуть украинский конфликт
Комментарии
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Валентин Щербаков
Вот зачем Мединскому делать такие заявления, ведь Красная Армия всех сильней и непобедима, поэтому надо вести не длительную СВО, а срочно освободить всю территорию страны 404, уничтожить всю нацистско-бандеровскую нечисть и будет мир на территории всей Европы. Тогда ни одна гейропейская страна даже в мыслях перестанет угрожать или нападать на РОССИЮ и ПОБЕДА будет за нами....
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11 час.
vb
valeri bolgov
Автор из укронацистов. Потому ему кажется, что Мединский выдумал эту цитату.
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8 час.
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