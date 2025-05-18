Валентин Щербаков

Вот зачем Мединскому делать такие заявления, ведь Красная Армия всех сильней и непобедима, поэтому надо вести не длительную СВО, а срочно освободить всю территорию страны 404, уничтожить всю нацистско-бандеровскую нечисть и будет мир на территории всей Европы. Тогда ни одна гейропейская страна даже в мыслях перестанет угрожать или нападать на РОССИЮ и ПОБЕДА будет за нами....