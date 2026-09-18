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США рассматривают бизнес-сделки с Россией для прекращения конфликта

США рассматривают бизнес-сделки с Россией для прекращения конфликта

Администрация Трампа рассматривает возможность заключения бизнес-сделок с Россией до завершения конфликта на Украине, чтобы заинтересовать Москву в прекращении боевых действий.

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