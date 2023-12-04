О чем Давид Арахамия забыл упомянуть в своем скандальном интервью Алексей Песков На фото: политик Олег Царев (Фото: Антон Новодережкин/ТАСС) Материал комментируют: Олег Царев Своими откровениями руководитель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия поверг всю Украину в шок — оказывается, можно было не воевать, и, если бы достигнутые в Стамбуле договоренности выполнить, не было бы ни многотысячных жертв, ни потери огромных территорий.
Олег Царев: Как СБУ исполнила приказ Лондона «организовать Бучу»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Boris Borisov
Что -то начали часто упоминать в прессе и разгонять некоего Царёва . Он кто , затаившийся высер прошлой украйны , отлежавшийся, отсидевшийся. И теперь его прочат в украинские лорды ? То есть мои родные русские пацаны положили жизни свои , чтобы нам в скором будущем навязали на Вкрайне какого - то Царёва. ?????? !!!!!!!!!!!!
Ответить
15 час.
ИЛ
Игорь Лучник
Какого .... ты тут сидишь. Шуруй в свою неньку. Не такому как ты судить о нем . Если бы ты был тем, за кого выдаешь себя, ты бы по другому говорил
Ответить
14 час.
Boris Borisov
Игорь Лучник Какого ХЕРА ты тут сидишь. и обсираешь людей которых ты не знаешь !. Ненька поганая мне нахрен не сдалась ! Я именно тот, за кого себя выдаю -Москва мой город. И именно я пока сужу о нём так, как знаю ! Если ты можешь сказать , что -либо хорошее о Царёве -так скажи , а не бросайся говном ! Мне жалко , что наши пацаны легли в чернозём , а потом придёт ...некто Царёв ! Он кто ???! Боец, ротный , комбат , комдив он воевал или отсиделся ???? И потом он начнёт управлять ?!?! С какой стати ?
Ответить
11 час.
Свежие комментарии