Олег Царев: Как СБУ исполнила приказ Лондона «организовать Бучу»

Что -то начали часто упоминать в прессе и разгонять некоего Царёва . Он кто , затаившийся высер прошлой украйны , отлежавшийся, отсидевшийся. И теперь его прочат в украинские лорды ? То есть мои родные русские пацаны положили жизни свои , чтобы нам в скором будущем навязали на Вкрайне какого - то Царёва. ?????? !!!!!!!!!!!!

Какого .... ты тут сидишь. Шуруй в свою неньку. Не такому как ты судить о нем . Если бы ты был тем, за кого выдаешь себя, ты бы по другому говорил

Boris Borisov

Игорь Лучник Какого ХЕРА ты тут сидишь. и обсираешь людей которых ты не знаешь !. Ненька поганая мне нахрен не сдалась ! Я именно тот, за кого себя выдаю -Москва мой город. И именно я пока сужу о нём так, как знаю ! Если ты можешь сказать , что -либо хорошее о Царёве -так скажи , а не бросайся говном ! Мне жалко , что наши пацаны легли в чернозём , а потом придёт ...некто Царёв ! Он кто ???! Боец, ротный , комбат , комдив он воевал или отсиделся ???? И потом он начнёт управлять ?!?! С какой стати ?