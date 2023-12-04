БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Олег Царев: Как СБУ исполнила приказ Лондона «организовать Бучу»

Олег Царев: Как СБУ исполнила приказ Лондона «организовать Бучу»

О чем Давид Арахамия забыл упомянуть в своем скандальном интервью Алексей Песков На фото: политик Олег Царев (Фото: Антон Новодережкин/ТАСС) Материал комментируют: Олег Царев Своими откровениями руководитель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия поверг всю Украину в шок — оказывается, можно было не воевать, и, если бы достигнутые в Стамбуле договоренности выполнить, не было бы ни многотысячных жертв, ни потери огромных территорий.

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Комментарии
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Boris Borisov
Что -то начали часто упоминать в прессе и разгонять   некоего Царёва . Он кто , затаившийся высер прошлой украйны , отлежавшийся, отсидевшийся. И теперь его прочат в украинские лорды  ? То есть мои родные русские пацаны положили жизни свои , чтобы нам в скором будущем навязали на Вкрайне  какого - то Царёва. ??????  !!!!!!!!!!!!
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15 час.
ИЛ
Игорь Лучник
Какого .... ты тут сидишь. Шуруй  в свою неньку. Не такому как ты  судить о нем . Если бы ты был тем, за кого выдаешь себя, ты бы по другому говорил
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14 час.
Boris Borisov
Игорь Лучник      Какого ХЕРА ты тут сидишь. и обсираешь людей которых ты не знаешь !.  Ненька поганая мне нахрен не сдалась ! Я именно тот, за кого себя выдаю  -Москва мой город. И именно я пока сужу о нём так, как  знаю  ! Если ты можешь сказать , что -либо хорошее о Царёве -так скажи , а не бросайся говном !  Мне жалко , что наши пацаны легли в чернозём , а потом придёт  ...некто  Царёв !  Он кто ???! Боец, ротный , комбат , комдив он воевал или отсиделся ???? И потом он начнёт управлять ?!?! С какой стати ?
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11 час.

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