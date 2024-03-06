Актер Семен Трескунов, который сейчас проживает в Европе, опубликовал пост, в котором сообщил, что очень нуждается в работе.
Уехавший из РФ Трескунов сделал заявление с просьбой о помощи
Комментарии
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Дмитрий Боев
Что ж сразу ругать человека, особенно, если и не знаете его? В мире более 7 миллиардов особей этого рода и подавляющее большинство нам не знакомы. Ну, живут себе как могут - и пусть живут. Что нам до них, когда и мы им тоже малоинтересны. О чём разговор-то?
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7 час.
НМ
Наталия Москаленко
Это дрыщ выбрал Европу, ну и прекрасно! Здесь он никому не интересен!
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4 час.
Нина Попова
Существовать можно и на з\п уборщика, официанта.
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2 час.
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