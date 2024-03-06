Уехавший из РФ Трескунов сделал заявление с просьбой о помощи

Дмитрий Боев

Что ж сразу ругать человека, особенно, если и не знаете его? В мире более 7 миллиардов особей этого рода и подавляющее большинство нам не знакомы. Ну, живут себе как могут - и пусть живут. Что нам до них, когда и мы им тоже малоинтересны. О чём разговор-то?