Украинская журналистка Диана Панченко отреагировала на высказывания бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина.
Журналистка Панченко заявила, что конфликт идет три года из-за Джонсона
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Именно! Это Джонсон прекратил переговоры о мире!
Ответить
19 час.
Eduard
При этом этот "Кузя"нагло врет на Путина,алюдичушь слушают! Я не понимаю людей,вас обманывают на государственном уровне,а вы молчите?
Ответить
19 час.
Eduard
Или ещё раньше когда Зеля обещал войну остановить,но вдруг переменил мировозрение,но за деньги естественно!
Ответить
19 час.
Свежие комментарии