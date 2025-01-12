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Журналистка Панченко заявила, что конфликт идет три года из-за Джонсона

Украинская журналистка Диана Панченко отреагировала на высказывания бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина.

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Комментарии
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Eduard
Именно! Это Джонсон прекратил переговоры о мире!
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19 час.
Eduard
При этом этот &quot;Кузя&quot;нагло врет на Путина,алюдичушь слушают! Я не понимаю людей,вас обманывают на государственном уровне,а вы молчите?
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19 час.
Eduard
Или ещё раньше когда Зеля обещал войну остановить,но вдруг переменил мировозрение,но за деньги естественно!
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19 час.

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