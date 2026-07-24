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Царьград

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Новые правила работы для бизнеса с 1 сентября: Обязательные платные цифровые почтовые ящики для ООО и ИП

Новые правила работы для бизнеса с 1 сентября: Обязательные платные цифровые почтовые ящики для ООО и ИП

Государство запускает новый канал связи с компаниями и предпринимателями. С 1 сентября можно оформить цифровой почтовый ящик, а с 1 января 2027 года туда уже начнут приходить официальные письма.

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