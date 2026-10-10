Возбуждено уголовное дело после жесткой посадки самолета Cessna в Забайкалье

Следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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