Ближе к солнцу Облака обнимающие горы. Осень у Большого Тхача прям золотая, а снег особенно белый. 📸 Митя Андреев ✅Любимый Сочи.
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Ближе к солнцу Облака обнимающие горы. Осень у Большого Тхача прям золотая, а снег особенно белый. 📸 Митя Андреев ✅Любимый Сочи.